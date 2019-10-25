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Сассуоло у гостях мінімально здолав Верону й обійшов її у турнірній таблиці

23:36 5 Читать на русском
Сассуоло у гостях мінімально здолав Верону й обійшов її у турнірній таблиці
Верона – Сассуоло – 0:1 / фото – Sky Sport

Єдиний гол Джурічіча визначив долю поєдинку на користь "чорно-зелених" (0:1) у матчі 9-го туру Серії А.

 
Філіп Джурічіч 51’
51’ Філіп Джурічіч

У першому матчі 9-го туру Серії А Верона на Стадіо Марк'Антоніо Бентегоді приймала Сассуоло. Гра "нероверді" проти Інтера у попередньому турі не була схожою на гру 17-ї команди чемпіонату й вселяла надію уболівальникам перед матчем зі скромною Вероною. Утім, перший тайм не можна занести у актив жодної з команд. Брутальний футбол та 7 жовтих карток (Верона – 5, Сассуоло – 2) лише заважали комбінаційній грі та створенню небезпечних моментів поблизу воріт, тож до перерви рахунок не змінювався – 0:0.

По перерві гості таки відкрили рахунок – Жеремі Бога протягнув вздовж штрафного й віддав на Джурічіча, який з другого дотику класно пробив у дальній кут; 0:1! Другий тайм проходив за рівної гри, команди мали майже ідентичні статистичні показники ударів по воротах та рівність у володінні м'ячем. Жовта картка для Маньянелі вирівняла команди навіть у цьому аспекті – по 5. Утім, змінити рахунок ані господарі, ані гості до кінця поєдинку так і не змогли – мінімальна перемога Сассуоло у підсумку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

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