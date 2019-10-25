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Сассуоло в гостях минимально одолел Верону и обошел ее в турнирной таблице

23:36 4 Читати українською
Сассуоло в гостях минимально одолел Верону и обошел ее в турнирной таблице
Верона – Сассуоло – 0:1 / фото – Sky Sport

Единственный гол Джуричича определил судьбу поединка в пользу "черно-зеленых" (0: 1) в матче 9-го тура Серии А.

 
Филип Джуричич 51’
51’ Филип Джуричич

В первом матче 9-го тура Серии А Верона на Стадио Марк'Антонио Бентегоди принимала Сассуоло. Игра "нероверди" против Интера в предыдущем туре не была похожей на игру 17-й команды чемпионата и вселяла надежду болельщикам перед матчем со скромной Вероной. Впрочем, первый тайм нельзя занести в актив ни одной из команд. Брутальный футбол и 7 желтых карточек (Верона – 5, Сассуоло – 2) мешали комбинационной игре и созданию опасных моментов у ворот, так что до перерыва счет не менялся – 0:0.

После перерыва гости таки открыли счет – Жереми Бога протянул вдоль штрафной и отдал на Джуричича, который со второго касания классно пробил в дальний угол; 0:1! Второй тайм проходил при равной игре, команды имели почти идентичные статистические показатели ударов по воротам и равенство во владении мячом. Желтая карточка для Маньянели выровняла команды даже в этом аспекте – по 5. Но изменить счет ни хозяева, ни гости до конца поединка так и не смогли – минимальная победа Сассуоло в итоге.

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Сассуоло Сассуоло Верона Верона Италия Верона - Сассуоло
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