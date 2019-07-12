Сассуоло підписав Толяна

Німецький оборонець Джеремі Толян відтепер захищатиме кольори Сассуоло.

Сассуоло підсилив свою захисну ланку Джеремі Толяном, повідомляє офіційний сайт клубу.

Миколенко зацікавив Сассуоло

Італійський клуб домовився з Борусією Д про оренду гравця на один рік з обов'язковою опцією викупу за 4 млн євро.

З січня поточного року 24-річний захисник виступав за Селтік також на правах оренди. В чемпіонаті Шотландії Толян провів 10 матчів, в яких відзначився одним асистом.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Сассуоло цікавився послугами захисника Динамо Віталія Миколенка, який виступає на одній позиції з німцем.

За підсумками минулого сезону Серії А Сассуоло фінішував на 11-й сходинці.

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