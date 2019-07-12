Сассуоло подписал Толяна

Немецкий игрок Джереми Толян отныне будет защищать цвета Сассуоло.

Сассуоло усилил свое защитное звено Джереми Толяном, сообщает официальный сайт клуба.

Миколенко заинтересовал Сассуоло

Итальянский клуб договорился с Боруссией Д об аренде игрока на один год с обязательной опцией выкупа за 4 млн евро.

С января текущего года 24-летний защитник выступал за Селтик также на правах аренды. В чемпионате Шотландии Толян провел 10 матчей, в которых отметился одним ассистом.

Напомним, по информации СМИ, Сассуоло интересовался услугами защитника Динамо Виталия Миколенко, который выступает на одной позиции с немцем.

По итогам прошлого сезона Серии А Сассуоло финишировал на 11-й строчке.

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