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Саррі: Я надзвичайно злий після поразки Арсеналу, так ставитися до гри не можна

08:50 585 Читать на русском
Саррі: Я надзвичайно злий після поразки Арсеналу, так ставитися до гри не можна
Мауріціо Саррі / Фото: соцмережі

Наставник лондонського Челсі Мауріціо Саррі прокоментував поразку від Арсенала.

"Я дуже злий через ставлення гравців, яке ми побачили сьогодні. Періодично можуть траплятися труднощі, але на ці труднощі потрібно реагувати набагато краще, ніж ми реагували сьогодні.

Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми не можемо змиритися з таким ставленням. Таким же воно було і в матчі з Тоттенхемом. Ми подумали, що зможемо перебороти цю проблему, але здається, що ми дійсно не можемо зібратися на такі матчі.

Я не терплю поразок, але особливо я не терплю поразок в такій манері.

Я дуже злий. Ця поразка сталася через психологію. Я не можу це прийняти. Здається, що цих футболістів вкрай складно мотивувати", – цитує Саррі ВВС.

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Англія23 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Челсі: Субота 19 січня 2019

Арсенал
Матч завершено
2 : 0
Челсі
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Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Арсенал - Челсі
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