Саррі назвав фаворитів на чемпіонський титул АПЛ – Челсі поза списком

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вважає, що Манчестер Сіті та Ліверпуль розіграють титул чемпіона Англії.

"Є дві команди, які на крок попереду інших у боротьбі за титул чемпіона Англії. Це – Ліверпуль і Манчестер Сіті. Тепер у Ліверпуля є невеликий відрив, але я думаю, Манчестер Сіті здатний його відіграти. Думаю, титул розіграють Сіті і Ліверпуль", – передає слова Саррі офіційний сайт Челсі.

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Нагадаємо, наразі Ліверпуль з 51-м очком очолює турнірну таблицю АПЛ, на другому місці розташувався Тоттенхем (45 очок), замикає трійку лідерів Манчестер Сіті (44 очки).

До слова, "містяни" програли два останні матчі проти Крістал Пелас та Лестера, що дозволило мерсисайдцями вийти на перше місце.

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