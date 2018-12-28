Джо Коул стане тренером академії Челсі

Колишній гравець Челсі та збірної Англії Джо Коул працюватиме тренером клубної академії.

Джо Коул, який у листопаді цього року оголосив про завершення кар'єри гравця, недовго залишався без роботи. 38-річний екс-футболіст стане тренером в академії Челсі, повідомляє The Telegraph.

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Спочатку Коул очолюватиме команди різного віку, а з наступного сезону отримає одну із команд для постійної роботи.

Коул у складі Челсі став триразовим чемпіоном АПЛ, а всього завоював у складі "аристократів" 9 трофеїв. Також Джо встиг пограти в АПЛ за Вест Хем, Ліверпуль і Астон Віллу. Провів 56 матчів за національну збірну Англії, у яких забив 10 голів.