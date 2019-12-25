Сарабія: У Неймара великий вплив у роздягальні

Півзахисник збірної Іспанії та французького ПСЖ Пабло Сарабія поділився думками щодо бразильського форварда паризької команди Неймара.

"Влітку було багато розмов про те, що Неймар перейде в Барселону. Але він у порядку. Хочеться, щоб такий гравець був у команді. Він має великий вплив у роздягальні. Кожного разу, коли Неймар щасливий, він багато дає команді", – сказав Сарабія в коментарі іспанському виданню Marca.

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Нагадаємо, Неймар проводить за парижан свій третій сезон. У 2017-му ПСЖ заплатив Барселоні за зіркового форварда 222 млн євро. В поточному сезоні французької першості Неймар провів 10 матчів, в яких відзначився вісьмома голами та чотирма асистами.

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