Неймар зробив сенсаційну заяву про своє майбутнє в ПСЖ

Скандальний нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар несподівано висловився щодо ймовірності свого від'їзду з Парк де Пренс.

Бразильський форвард відреагував на чутки про свій неминучий трансфер в інтерв'ю France Football.

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"Навіщо мені іти (сміється)? За контрактом у мене є ще два роки, команда продовжує прогресувати. У цьому сезоні ми повинні зосередитися на тому, щоб все зробити правильно та виграти якомога більше трофеїв. Ціль цього сезону – Ліга чемпіонів. І мій пріоритет – це ПСЖ. Перемагати в кожній наступній грі – в цьому полягає ціль. У кожній зустрічі ми повинні тиснути на суперника. Ось так я це бачу", – заявив Неймар.

Відзначимо, що в сезоні 2019/20 нападник провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Упродовж усього літа Неймара активно сватали до Іспанії, де в його послугах нібито були зацікавлені Барселона та мадридський Реал.

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