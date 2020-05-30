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Санжар: Зміна керівництва відбулась своєчасно – у Карпат з'явилась можливість жити

11:06 358 Читать на русском
Санжар: Зміна керівництва відбулась своєчасно – у Карпат з'явилась можливість жити
Карпати / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар висловився щодо зміни власника у львівському клубі.

 

"Ця ситуація впливає на команду виключно у позитивному плані. Ще два тижні тому ситуація була вкрай складною, команда могла не зібратися взагалі. Саме з цієї причини ми зібралися пізніше.

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Зміна керівництва відбулася своєчасно, у команди з'явилася можливість далі боротися, жити, існувати, будувати плани і т. п. Адже якби цього не було, то в Карпатах могло бути все дуже погано.

З хлопцями почали розраховуватися. У нас з'явилася можливість думати безпосередньо про свої обов'язки, тренуватися, готуватися до ігор і не думати про якісь побутові питання. Ситуація змінилася в позитивну сторону", – сказав Санжар у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, Карпати після 23-х турів набрали 14 очок і посідають останню сходинку турнірної таблиці УПЛ. Вже найближчої неділі "зелено-білі" прийматимуть Маріуполь. Початок матчу о 14:00.

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Карпати - Маріуполь Карпати Карпати УПЛ Роман Санжар Роман Санжар футбольні фінанси
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