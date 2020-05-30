Санжар: Смена руководства произошла своевременно – у Карпат появилась возможность жить

Главный тренер Карпат Роман Санжар высказался о смене собственника во львовском клубе.

"Эта ситуация влияет на команду исключительно в положительном плане. Еще две недели назад ситуация была крайне сложной, команда могла не собраться вообще. Именно по этой причине мы собрались позже.

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Смена руководства произошла своевременно, у команды появилась возможность дальше бороться, жить, существовать, строить планы и т. п. Ведь если бы этого не было, то в Карпатах могло быть все очень плохо.

С ребятами начали рассчитываться. У нас появилась возможность думать непосредственно о своих обязанностях, тренироваться, готовиться к играм и не думать о каких-то бытовых вопросах. Ситуация изменилась в положительную сторону", – сказал Санжар в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, Карпаты после 23-х туров набрали 14 очков и занимают последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Уже в ближайшее воскресенье "зелено-белые" примут Мариуполь. Начало матча в 14:00.

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