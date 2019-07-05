Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського

Президент Сампдорії Массімо Ферреро прокоментував інтерес клубу до Руслана Маліновського.

"Маліновський? Ми спілкуємось з Генком щодо його трансферу, нам дуже подобається його гра", – цитує Ферреро Football-Italia з посиланням на телеканал SportItalia.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравець збірної України близький до переходу в Аталанту, але згодом фаворитом у боротьбі за Маліновського стала Сампдорія. Щоправда, нещодавно з'явилась інформація, що трансфер гравця збірної України у генуезький клуб зірвався.

До слова, у минулому сезоні в активі українського хавбека 51 матч за Генк в усіх турнірах, де Маліновський забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

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