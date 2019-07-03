Аталанта завершила свою трансферну кампанію – Маліновський може залишитись у Генку

Генеральний директор Аталанти Лука Перкассі повідомив, що продовження оренди Маріо Пашаліча стало останнім трансфером італійського клубу.

"Ми щасливі, що змогли продовжити оренду Пашаліча, тому що він важливий гравець для нас. У нас також є опція його викупу.

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Для мене трансферне вікно закінчилося. Наш склад не потребує посилення. Не думаю, що нам потрібен ще хтось, бо у нас і так вже найкраща атакувальна лінія в Серії А: наші 103 голи в минулому сезоні говорять самі за себе. Сапата, Ілічіч і Гомес залишаються.

Проте, ми не відмовляємося від трансферного вікна і спробуємо скористатися будь-якими виникають можливостями, якщо такі будуть", – сказав Перкассі в інтерв'ю ANSA.

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