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Сампаолі: Мессі страждає через збірну Аргентини

00:10 52 Читать на русском
Сампаолі: Мессі страждає через збірну Аргентини
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Колишній головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі поділився думкою про гру форварда Барселони Ліонеля Мессі в національній команді.

"Я тренував найкращого гравця у світі. Не знаю, чи є він найкращим в історії, тому що зараз на його рахунку більше 600 голів у Європі, він побив всі рекорди, але піддається критиці, коли приїжджає до складу збірної.

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Попри всі свої можливості, Мессі – звичайна людина. Вболівальники збірної Аргентини намагаються отримувати задоволення від гри Мессі, як це роблять фанати Барселони.

Мессі сильно страждає через невдачі в національній команді. Він не може показати все, на що здатний, коли грає за збірну. А суспільство Аргентини більше отримує задоволення від руйнування, ніж від успіхів", – цитує Сампаолі Goal.com.

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Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
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