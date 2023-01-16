Крісло під Давіде Ніколою сильно захиталося, тренер Салернітани ось-ось може бути звільнений.

Два очки в останніх семи матчах і поразка в 18-му турі Серії А від Аталанти з рахунком 2:8 не зміцнили позиції головного тренера Салернітани Давіде Ніколи. Як інформує Gazzetta dello Sport, наставник перебуває за півкроку від звільнення.

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Головним претендентом на місце Ніколи називається екс-наставник Парми і Сампдорії Роберто Д'Аверса. Також у босів клубу є запасні варіанти, якщо Д'Аверса не захоче очолювати команду під час сезону, це – Леонарпдо Семплічі та Еусебіо Ді Франческо.

Зараз в активі Салернітани 18 очок. Команда посідає п'яте з кінця місце в турнірній таблиці.