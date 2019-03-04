"Травми Вербіча та Соля – шанс для молодих гравців", – Максимов оцінив шанси Динамо в матчах з Челсі

Відомий український футбольний тренер Юрій Максимов прокоментував ситуацію Динамо перед матчами 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

"Динамо має шанси пройти далі попри те, що суперник – це європейський гранд. Попереду у Динамо чотири тайми – два в Лондоні і два в Києві. У них можна досягнути для себе прийнятного результату.

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Склад Челсі, звичайно, більш досвідчений в єврокубках, команда проводить багато матчів в цій атмосфері, із заповненими трибунами. У цьому їхня перевага над Динамо. Але у киян молоді гравці не повинні стушуватися, тому що це шанс проявити себе, довести свою спроможність.

Соль встигнув забити пару голів, видно, що добре адаптується в команді, вона його прийняла. Кияни також на першу гру втратили Вербіча, тому Олександру Хацкевичу доведеться вирішувати головоломку. Але, з іншого боку, це шанс для молодих гравців. Можливо, в Лондоні зіграє той же Русин на місці іспанця", – цитує Максимова Команда 1.

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