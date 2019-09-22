toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДЕСНА - ШАХТАР ВОРСКЛА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Салах не хотів переходити у Ліверпуль через Мане

13:08 811 Читать на русском
Салах не хотів переходити у Ліверпуль через Мане
Мохамед Салах і Садьйо Мане

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про те, як вмовляв Мохамеда Салаха перебратися у його команду.

"Це неймовірно, якого прогресу вони домоглися разом. Хлопці володіють блискучим характером – різним, але блискучим. Хоча, звичайно, ми купили їх не за це, а за видатні навички.

Мане – про конфлікт із Салахом: Ми вже все забули та знову стали друзями

Пам'ятаю, коли я розмовляв з Мо вперше, він сказав: "Так, але ж справа грає Садьйо, і він непоганий, чи не так?". Я відповів: "Я знаю, але він може грати і на іншому фланзі". Було очевидно, що їм доведеться не просто підстьобувати один одного – вони могли грати разом. Вони прекрасно спрацювалися, використовуючи Боббі Фірміно як сполучну ланку. Різні матчі потребують різних сполучень гравців, але коли ти володієш ними трьома попереду, це завжди класно", – цитує Клоппа Daily Mirror.

Відзначимо, що після переходу з Роми у Ліверпуль Салах забив 75 голів в 111 матчах.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Манчестер Юнайтед знайшов несподіваного кандидата на посаду тренера у випадку звільнення Сульшера
11:56
1772
Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Садьйо Мане Садьйо Мане
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
37
хв
Болонья
16:00
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук