Салах не хотів переходити у Ліверпуль через Мане

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про те, як вмовляв Мохамеда Салаха перебратися у його команду.

"Це неймовірно, якого прогресу вони домоглися разом. Хлопці володіють блискучим характером – різним, але блискучим. Хоча, звичайно, ми купили їх не за це, а за видатні навички.

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Пам'ятаю, коли я розмовляв з Мо вперше, він сказав: "Так, але ж справа грає Садьйо, і він непоганий, чи не так?". Я відповів: "Я знаю, але він може грати і на іншому фланзі". Було очевидно, що їм доведеться не просто підстьобувати один одного – вони могли грати разом. Вони прекрасно спрацювалися, використовуючи Боббі Фірміно як сполучну ланку. Різні матчі потребують різних сполучень гравців, але коли ти володієш ними трьома попереду, це завжди класно", – цитує Клоппа Daily Mirror.

Відзначимо, що після переходу з Роми у Ліверпуль Салах забив 75 голів в 111 матчах.

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