Салах не хотел переходить в Ливерпуль из-за Мане

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о том, как уговаривал Мохамеда Салаха перебраться в его команду.

"Это невероятно, какого прогресса они добились вместе. Ребята обладают блестящим характером – разным, но блестящими. Хотя, конечно, мы купили их не за это, а за выдающиеся навыки.

Мане – о конфликте с Салахом: Мы уже все забыли и снова стали друзьями

Помню, когда я разговаривал с Мо впервые, он сказал: "Да, но справа играет Садио, и он неплохой, не так ли?". Я ответил: "Я знаю, но он может играть и на другом фланге". Было очевидно, что им придется не просто подстегивать друг друга – они могли играть вместе. Они прекрасно сработались, используя Бобби Фирмино как связующее звено. Различные матчи требуют различных сочетаний игроков, но когда ты владеешь ими тремя впереди, это всегда классно", – цитирует Клоппа Daily Mirror.

Отметим, что после перехода из Ромы в Ливерпуль Салах забил 75 голов в 111 матчах.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду