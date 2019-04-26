Ліверпуль – Хаддерсфілд: Кейта забив найшвидший гол "червоних" в історії АПЛ

Хавбек Ліверпуля Набі Кейта творить історію мерсисайдців.
У 36-у турі чемпіонату Англії Ліверпуль приймав Хаддерсфілд. Рахунок у матчі відкрив хавбек "червоних" Набі Кейта на 15-й секунді поєдинку. Це взяття воріт стало найшвидшим для Ліверпуля в історії АПЛ, повідомляє Opta.
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Крім того, цей гол став ювілейним – сотим для підопічних Юргена Клоппа у поточному сезоні, інформує BBC Merseyside Sport.
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Зауважимо, що станом на 35-у хвилину матчу між Ліверпулем та Хаддерсфілдом рахунок 2:0 на користь команди з Мерсисайду.