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Ліверпуль – Хаддерсфілд: Кейта забив найшвидший гол "червоних" в історії АПЛ

22:48 513 Читать на русском
Ліверпуль – Хаддерсфілд: Кейта забив найшвидший гол "червоних" в історії АПЛ
Кейта та Салах святкують забитий гол

Хавбек Ліверпуля Набі Кейта творить історію мерсисайдців.

1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
 
1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане

У 36-у турі чемпіонату Англії Ліверпуль приймав Хаддерсфілд. Рахунок у матчі відкрив хавбек "червоних" Набі Кейта на 15-й секунді поєдинку. Це взяття воріт стало найшвидшим для Ліверпуля в історії АПЛ, повідомляє Opta.

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Крім того, цей гол став ювілейним – сотим для підопічних Юргена Клоппа у поточному сезоні, інформує BBC Merseyside Sport‏.

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Зауважимо, що станом на 35-у хвилину матчу між Ліверпулем та Хаддерсфілдом рахунок 2:0 на користь команди з Мерсисайду.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Хаддерсфілд Набі Кейта Набі Кейта Відеоновини
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