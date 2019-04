Ліверпуль – Хаддерсфілд: Кейта забив найшвидший гол "червоних" в історії АПЛ

Хавбек Ліверпуля Набі Кейта творить історію мерсисайдців.

У 36-у турі чемпіонату Англії Ліверпуль приймав Хаддерсфілд. Рахунок у матчі відкрив хавбек "червоних" Набі Кейта на 15-й секунді поєдинку. Це взяття воріт стало найшвидшим для Ліверпуля в історії АПЛ, повідомляє Opta.

Окслейд-Чемберлен повернувся у заявку Ліверпуля

Крім того, цей гол став ювілейним – сотим для підопічних Юргена Клоппа у поточному сезоні, інформує BBC Merseyside Sport‏.

Клопп має претензії до збірної сезону в АПЛ – в символічну команду потрапили 4 гравці Ліверпуля

Зауважимо, що станом на 35-у хвилину матчу між Ліверпулем та Хаддерсфілдом рахунок 2:0 на користь команди з Мерсисайду.

15 - After just 15 seconds, Naby Keita's goal for Liverpool is the quickest they have ever scored in a Premier League match. Lightning. #LIVHUD pic.twitter.com/ADQcCylQMu