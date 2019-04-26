Ліверпуль розгромив Хаддерсфілд і очолив турнірну таблицю АПЛ

Аутсайдер АПЛ Хаддерсфілд на виїзді поступився Ліверпулю. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У першому матчі 36 туру чемпіонату АПЛ Ліверпуль приймав Хаддерсфілд. У "мерсисайдців" зараз гаряча пора: на носі півфінал Ліги чемпіонів і відчайдушна боротьба за чемпіонство. Залишилось всього три матчі і один з них – з відвертим аутсайдером, після перемоги над яким Ліверпуль знову зможе очолити турнірну таблицю. "Тер’єри" ж, займаючи останню сходинку, втратили всі шанси залишитись в АПЛ. Тож матч проти одного з лідерів АПЛ – останній шанс грюкнути дверима.

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Вже на 15-й секунді Ліверпуль встановив рекорд, забивши свій найшвидший гол у цьому сезоні: Набі Кейта, після передачі Мохамеда Салаха, засмутив прихильників Хаддерсфілда. Це також став сотий гол Ліверпуля у всіх турнірах цього сезону.

У середині другого тайму Садьйо Мане, після навісної передачі Ендрю Робертсона, головою спрямував круглого у сітку воріт.

У доданий до першого тайму час Мохамед Салах після чудової передачі Трента Александер-Арнольда перекинув м’яч через воротаря і зробив рахунок 3:0.

На 66-й хвилині Садьйо Мане після передачі Джордана Хендерсона оформив дубль.

А за сім хвилин до закінчення матчу дубль зробив Мохамед Салах.

Після цієї перемоги Ліверпуль очолив турнірну таблицю і, набравши 91 очко, встановив клубний рекорд. Хаддерсфілд з 14-ма пунктами залишився на останньому місці.

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