Сачко: Хочу, щоб цей євросезон став поштовхом до нових здобутків для Ворскли

Головний тренер Ворскли Василь Сачко поділився очікуваннями від матчу проти Спортінга на передматчевій прес-конференції.

"Силу Спортінга ми мали нагоду відчути на собі ще в нашій домашній грі. За час, що минув відтоді, цей колектив став ще сильнішим. Вони досвідчені, технічні, в їх арсеналі є індивідуально сильні виконавці в усіх ігрових ланках. Тому завтра очікуємо на цікаву гру.

Спортінг – Ворскла: Сачко взяв у Лісабон 21 гравця – Кулач поза списком

На полі 11 гравців. Кожен із них здатен забити гол. В історії всіляке трапляється: навіть воротарі забивають! У нас отримав травму Владислав Кулач. Він не брав участі саме через це у грі в Одесі. Це для нас втрата.

Для нас велика честь – зіграти з такими іменитими клубами, як Арсенал і Спортінг. За ними ми стежили й раніше, а після того, як жереб звів нас у групі Ліги Європи, то слідкуємо за їх успіхами ще ретельніше. Я хочу, щоби наша участь у цьому євросезоні залишилась не лише на згадку, але й стала поштовхом до нових здобутків для Ворскли.

Спортінг – Ворскла: господарі зіграють не найсильнішим складом

Чи є в нас шанс у завтрашній грі? Ми скромний клуб у порівнянні зі Спортінгом, та докладемо всіх зусиль, аби досягти хорошого результату, і порадувати наших уболівальників. Усвідомлюємо, що нам завтра не буде легко, але зробимо все, щоб і господарям поля легко не було", – цитує Сачка офіційний сайт Ворскли.