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Сабо назвав найкращих у Прем’єр-лізі у 2019 році

08:54 190 Читать на русском
Сабо назвав найкращих у Прем’єр-лізі у 2019 році
Йожеф Сабо / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер Динамо та збірної України, а нині телевізійний експерт Йожеф Сабо, підбив підсумки 2019 року в українському футболі.

"Подією року вважаю гру національної збірної України і України U-20. Футболіст року – однозначно Марлос (Шахтар). Іноземний футболіст року в УПЛ – також представник Шахтаря – Тайсон.

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Тренером року назвав би Віктора Скрипника (Зоря). Відповідно: відкриття року – Зоря, а найкращий молодий гравець – Назарій Русин.

Український "легіонер" року – Руслан Маліновський (Аталанта), а матчем року вважаю поєдинок між Шахтарем та Зорею (4:3)", – цитує Сабо видання Footboom.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов лідером чемпіонату, відірвавшись від Динамо на 16 очок. Третьою йде луганська Зоря, якій у спину дихають Десна і Олександрія.

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