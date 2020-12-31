Сабо назвав умову, за якої Шахтар може виграти Лігу Європи

Колишній тренер київського Динамо Йожеф Сабо поділився думками щодо весняного продовження єврокубкового шляху Шахтаря.

"Гірникам" дістався важкий жереб. Бенфіка – серйозний суперник. Щоправда, лісабонський клуб напевно взимку буде продавати своїх найкращих футболістів. Але і з Шахтаря, як я вже говорив, може піти як мінімум Тайсон, а може, і ще хтось.

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Якщо всі лідери "гірників" залишаться, то їм цілком під силу виграти Лігу Європи. Сумніви у мене викликає лише здатність Каштру привести команду до такого успіху – він слабший, ніж попередні тренери Шахтаря..." – розповів Сабо в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, матчі між Шахтарем та Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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