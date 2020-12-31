Динамо – головне розчарування 2019 року в єврокубках серед українських клубів, – Сабо

Колишній гравець та тренер київського Динамо Йожеф Сабо оцінив виступи українських клубів на міжнародній арені у 2019 році.

"Розчаруванням року можна назвати виступ київського Динамо – виліт з Ліги чемпіонів, а потім і з Ліги Європи. На гру команди, крім усього іншого, вплинув той факт, що "біло-синіх" відразу записали в фаворити групи Ліги Європи і навіть віщували їм перше місце.

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Відсутність належного настрою відчувалася, причому все це перенеслося і в чемпіонат України. Тепер Динамо боротиметься за друге місце в УПЛ і, напевно, поверне з оренди деяких молодих виконавців, тому що за ними майбутнє. Той же Попов, наприклад, в 2019 році довів, що він сильніший за Кадара.

Не чекав я, звичайно, що Шахтар не вийде зі своєї групи Ліги чемпіонів. Назвати цей виступ кроком вперед ніяк не можна... Подивимося, що буде, коли з команди підуть Тайсон, Марлос, Мораєс, Ісмаїлі. Думаю, Тайсон може покинути Шахтар вже цієї зими. Але важливо, що у "гірників" є молоді таланти, які здатні заграти на високому рівні", – розповів Сабо в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Шахтар залишився єдиним представником України у поточному сезоні єврокубків. Донецький клуб зіграє проти Бенфіки в рамках 1/16 Ліги Європи (20 і 27 лютого).

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