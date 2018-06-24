Рюдігер: Швеція дуже добре грає, протистояти їм було непросто

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер прокоментував перемогу над командою Швеції в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.

"Ми більше володіли м'ячем. Це непросто, але у нас добре виходило. Ми досить непогано діяли і використовували наші шанси.

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Думаю, ми можемо грати краще. У нас було багато можливостей забити, і в такій грі треба це робити. Кожен може сказати, що легко грати проти Швеції, але це не так. Вони дуже добре грають, протистояти їм непросто. Тиск? Коли граєш у футбол, звикаєш до такого типу тиску.

Фантастичний гол в кінці? Це футбол. Саме для цього працюєш кожен день. Ми йдемо від гри до гри і віддамо всіх себе", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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