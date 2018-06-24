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Рюдигер: Швеция очень хорошо играет, противостоять им было непросто

09:39 21 Читати українською
Рюдигер: Швеция очень хорошо играет, противостоять им было непросто
Антонио Рюдигер / Фото: Bild

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал победу над командой Швеции в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мы больше владели мячом. Это непросто, но у нас хорошо получалось. Мы достаточно неплохо действовали и использовали наши шансы.

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Думаю, мы можем играть лучше. У нас было много возможностей забить, и в такой игре надо это делать. Каждый может сказать, что легко играть против Швеции, но это не так. Они очень хорошо играют, противостоять им непросто. Давление? Когда играешь в футбол, привыкаешь к такому типу давления.

Фантастический гол в конце? Это футбол. Именно для этого работаешь каждый день. Мы идем от игры к игре и отдадим всех себя", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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