Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував нічию з Олександрією у 14 турі УПЛ.

"Нічия як перемога? Ні, нічия є нічия. Отримали по одному очку – ми і суперник. Важка гра, вплинув Кубок? В якійсь мірі так. Але не будемо забувати, що Олександрія – сильна команда. Суперник нас пресингував, накривав. Ми не завжди ухвалювали правильні рішення, їм вдалося розірвати нашу гру.

Олександрія – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Після пропущеного м'яча заграли в інший футбол і добре, що змогли відігратися. Нам не вдалося створити багато моментів, так як суперник був високого рівня, з хорошою організацією гри, де футболісти довгий час грають разом. Олександрія – зараз одна з найкращих команд в Україні.

Десна врятувала нічию у матчі проти Олександрії

Чи задоволений я гравцями ротації? Я задоволений тими футболістами, які є в наявності: їх якістю та кількістю. Буде наступний сезон, будуть нові футболісти – свіжа кров завжди потрібна", – цитує Рябоконя сайт телеканалів "Футбол 1/2".