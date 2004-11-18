Рябоконь: Александрия – сейчас одна из лучших команд в Украине

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал ничью с Александрией в 14 туре УПЛ.

"Ничья как победа? Нет, ничья есть ничья. Получили по одному очку – мы и соперник. Тяжелая игра, повлиял ли Кубок? В какой-то степени да. Но не будем забывать, что Александрия – сильная команда. Соперник нас прессинговал, накрывал. Мы не всегда принимали правильные решения, им удалось разорвать нашу игру.

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После пропущенного мяча заиграли в другой футбол и хорошо, что смогли отыграться. Нам не удалось создать много моментов, так как соперник был высокого уровня, с хорошей организацией игры, где футболисты долгое время играют вместе. Александрия – сейчас одна из лучших команд в Украине.

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Доволен ли я игроками ротации? Я доволен теми футболистами, которые есть в наличии: их качеством и количеством. Будет следующий сезон, будут новые футболисты – свежая кровь всегда нужна", – цитирует Рябоконя сайт телеканалов "Футбол 1/2".