Шахтар впевнено обіграв новачка УПЛ Десну

В матчі 1 туру УПЛ Шахтар здобув переконливу перемогу над чернігівською Десною. Детальний звіт матчу читайте на Футбол 24.

Перший тайм команди розпочали досить рівно. Шахтар, як завжди, захопив м'яч під свій контроль, але небезпечні моменти біля воріт Литовки практично не виникали. А от контратаки Десни призводили до кутових. З одного з них було забито гол, який відмінили через дуже сумнівний офсайд. А от Шахтар забив за всіма правилами: після довгої передачі Ракицького Данченко в дотик віддав на одинадцятиметрову позначку. Мораєс прийняв м'яч і другим дотиком пробив повз воротаря.

Динамо мінімально переграло Ворсклу

Другий тайм розпочався з атак Шахтаря і на 56 хвилині гірники реалізували свій момент. Коваленко віддав зручну передачу на Марлоса, а той обіграв воротаря і закотив м'яч у порожні ворота. Десна могла за мить відігратись, проте Фаворов зі зручної позиції пробив повз ворота. У Дениса також була класна нагода на 78 хвилині, коли Філіппов вискочив на побачення з Пятовим, прокинув м'яч повз нього і не наважився пробити з гострого кута, а віддав під удар Фаворову. Однак чернігівці не змогли реалізувати свої моменти і Шахтар заслужено святкує перемогу.

Чемпіонат України 2018/19, 1 тур

Десна – Шахтар – 0:2

Голи: Мораєс, 32, Марлос, 56