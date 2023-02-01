Чемпіон світу-2022 Енцо Фернандес все ж переїжджає у Лондон. Сага з його трансфером тривала близько 2 місяців.

Челсі офіційно домовився про трансфер 22-річного аргентинця, повідомляє прес-служба Бенфіки. Фернандес підписав контракт, розрахований до літа 2031 року.

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"Орли" проінформували, що зароблять на переході 121 мільйон євро, ця сума може зрости до 130 млн з урахуванням бонусів, що зробить Енцо найдорожчим підписанням в історії АПЛ. Рівер Плейт, колишній клуб футболіста, отримає 25% з цієї суми.

Нагадаємо, Енцо Фернандес у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу-2022 і був визнаний найкращим молодим гравцем Мундіалю в Катарі. Хавбек зіграв усі 7 матчів. За Бенфіку в сезоні 2022/23 провів 29 поєдинків (4 м'ячі та 7 асистів).

Цікаво, що лише влітку 2022-го "орли" виклали за нього 14 мільйонів євро, а його контракт був розрахований до 2027 року.

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