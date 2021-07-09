Рада директорів Бенфіки одноголосно проголосувала за призначення Руя Кошти президентом клубу, повідомляє офіційний сайт лісабонців.

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На цій посаді 49-річна легенда замінив Луїша Філіпе Вієйру, якого запроторили за грати за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей. З 2008-го Кошта працював на посаді спортивного директора "орлів".

У статусі гравця Кошта провів за Бенфіку майже 200 поєдинків. Також португалець відомий своїми виступами у Фіорентині та Мілані.

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