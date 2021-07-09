Совет директоров Бенфики единогласно проголосовал за назначение Руя Кошты президентом клуба, сообщает официальный сайт лиссабонцев.

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На этом посту 49-летняя легенда заменил Луиша Фелипе Виейру, которого посадили в тюрьму по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. С 2008-го Коста работал в должности спортивного директора "орлов".

В статусе игрока Кошта провел за Бенфику почти 200 поединков. Также португалец известен своими выступлениями в Фиорентине и Милане.

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