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Русол став виконавчим директором СК Дніпро-1

09:15 603 Читать на русском
Русол став виконавчим директором СК Дніпро-1
Андрій Русол / соцмережі

Колишній захисник Дніпра Андрій Русол став виконавчим директором СК Дніпро-1.

"По-перше, з сьогоднішнього дня президентом СК Дніпро-1 є Максим Береза. По-друге, моя піврічна боротьба з Андрієм Русолом закінчилася моєю перемогою, і він став виконавчим директором клубу.

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Крім того, ми ввели Русола до складу засновників СК Дніпро-1, і він тепер є нашим партнером, а це значить, що дніпровська Академія, школа Інтер та інші структури дитячого футболу повільно вливаються до складу спортивного клубу СК Дніпро-1.

Тобто, я підкреслюю, що відтепер головним консультантом в клубі є Андрій Русол. Саме він, мій друг, буде займатися трансферною політикою клубу. Що стосується мене, то я – почесний президент клубу, за мною все це залишається, і ця позиція незмінна", – цитує Юрія Березу офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Теги
Андрій Русол СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Юрій Береза
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