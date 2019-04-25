Руні забив переможний гол зі штрафного в MLS

Форвард ДС Юнайтед Вейн Руні голом приніс перемогу своїй команді в матчі з Коламбус Крю.

На екваторі першого тайму Руні відзначився голом зі штрафного, який виявився єдиним у зустрічі. У підсумку ДС Юнайтед мінімально переміг Коламбус Крю.

Руні отримав дебютну червону картку в MLS – форвард у брутальному підкаті мало не зламав суперника

Зазначимо, для 33-річного англійця цей гол став п'ятим у регулярному чемпіонаті MLS.