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Руні забив переможний гол зі штрафного в MLS

10:48 53 Читать на русском
Руні забив переможний гол зі штрафного в MLS
Вейн Руні / фото: ДС Юнайтед

Форвард ДС Юнайтед Вейн Руні голом приніс перемогу своїй команді в матчі з Коламбус Крю.

На екваторі першого тайму Руні відзначився голом зі штрафного, який виявився єдиним у зустрічі. У підсумку ДС Юнайтед мінімально переміг Коламбус Крю.

Руні отримав дебютну червону картку в MLS – форвард у брутальному підкаті мало не зламав суперника

Зазначимо, для 33-річного англійця цей гол став п'ятим у регулярному чемпіонаті MLS.

Теги
Світ Вейн Руні Вейн Руні МЛС Відеоновини ДС Юнайтед ДС Юнайтед Коламбус Крю
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