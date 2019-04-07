Руні отримав дебютну червону картку в MLS – форвард у брутальному підкаті мало не зламав суперника

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні підвів свою команду в матчі проти Лос-Анджелеса. Англієць отримав червону картку за грубу гру.

На початку другого тайму матчу проти Лос-Анджелеса Вейн Руні грубо зіграв в підкаті проти гравця команди-суперника. Арбітр спочатку показав форварду жовту картку, але після використання VAR змінив своє рішення та вилучив Руні з поля.

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До слова, сам Вейн спокійно сприйняв таке рішення арбітра, спокійно залишивши поле. На щастя, опонент екс-форварда збірної Англії зумів продовжити гру, яка завершилась перемогою Лос-Анджелеса з рахунком 4:0.

Це вилучення стало першим для 33-річного Руні в його американській кар'єрі. В поточному сезоні форвард забив вже 4 голи у 5-ти матчах, а ДС Юнайтед посідає 3 місце у Східній конференції.

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