Підопічні Леоніда Кучука не змогли пробитись у чвертьфінал Кубка України, поступившись на власному полі луганському клубу. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Націленість Руха на чвертьфінал Кубка України відчувалась протягом всього матчу. Львів'яни виглядали цікавіше, а по перерві значно переважали суперника фізично. У деяких моментах захист луганців працював просто на відбій.

Зоря завдяки дублю Шахаба здолала Рух і стала шостим чвертьфіналістом Кубка України

Однак, натиск плодів не приніс і поєдинок після завершення основного часу продовжився ще на 30 хвилин. Героєм овертаймів став Захедітабар Шахаб, якому протягом 11 хвилин вдалось оформити дубль. Як наслідок, Рух покинув турнір, а Зоря стала шостим чвертьфіналістом Кубка України.

Львів вийшов у чвертьфінал Кубка України, здолавши Альянс у драматичній серії пенальті