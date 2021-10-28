Львів'яни та луганці розігрували між собою шосту путівку у чвертьфінал Кубка України. Команди вийшли із кількома змінами у порівнянні з попередніми матчами, але склади демонстрували – цей турнір все ж має для Скрипника і Кучука значення. Втім, гра у перші хвилини на львівському стадіоні Скіф абсолютно не відповідала намірам.

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Обопільні кутові нічим не завершувались, а перший по-справжньому гострий момент стався на 31 хвилині. Швидка атака "жовто-чорних" завершилась ударом Карасюка з рикошетом від Фаворова – м'яч пролетів поруч зі стійкою. Зоря за кілька хвилин відповіла: Цвек наважився на постріл метрів з 30-ти, але неточно. Пізніше Нагнойний гостро пробивав на вході у штрафний – забракло сантиметрів. Завершувався перший тайм кутовими обох колективів.

По перерві футбол став яскравішим. Було видно, що ніхто не хоче овертаймів. Рух навіть виглядав цікавіше попереду: моменти були у Кондракова, Кухарука і Мисика, але Мацапура все витягував. Зоря ж відповідала пострілами Булеци, Нагнойного (був одним із найактивніших) й Алефіренка. Нагоду на вагу перемоги мали львів'яни аж на 90 хвилині: Лях прострілив на Мисика, Мацапура зіграв на випередження, а м'яч прилетів до Таллеса, який дуже небезпечно пробивав. Кіпер луганців був на місці. Відтак, матч продовжився ще на 30 хвилин.

Рух взяв гру під свій контроль, але... пропустив. Кухарук перед власним штрафним задалеко відпустив м'яч, його підхопив Шахаб, обіграв і своїх, і чужих, та потужно пробив у дальній кут. Бандура врятувати не зумів. Підопічні Кучука намагались відігратись, але Захедітабар Шахаб оформив дубль за 10 хвилин до кінця зустрічі.

Зрештою, Зоря не без нервів та проблем покрокувала в чвертьфінал Кубка України, Рух же, попри справді непогану гру, припинив виступи в турнірі.

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