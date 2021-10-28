У чвертьфінал Кубка вже пробилися Олександрія, Ворскла, Динамо та Шахтар. Львів міг приєднатись до їхньої компанії, але "містянам" необхідно було перемогти Альянс на виїзді (матч проводився у Сумах). Президент цього клубу погрожував знятись зі змагань після 1-го туру Першої ліги, однак нині колектив йде у топ-4, маючи хороші шанси піднятись в УПЛ – в Кубку ж команда з Липової Долини вибила Минай. Словом, суперник у львів'ян був серйозним.

Перший тайм важко назвати яскравим. Швидкості залишалися стабільно низькими, а боротьби й фолів було більше, ніж футболу. Суперники не мали переваги один над одним, та й моментів вони створили обмаль – втім, реалізація не підкачала. Дебютний гострий епізод гостей завершився взяттям воріт на 13-й хвилині – це Бусько отримав проникний пас від Ернеста на правий край штрафного й пробив у дальню дев'ятку. 0:1!

Свято підопічних Олега Дулуба тривало недовго. Всього через шість хвилин Альянс розкатав класну комбінацію перед карним майданчиком Львова, завершивши її потужним ударом Карнози метрів з 23-х. Точно в лівий нижній! 1:1. На 33-й хвилині господарі могли і вперед вийти внаслідок подачі з правого флангу та замикання від Загинайлова, однак Ільющенков спіймав м'яч. Це був останній постріл Альянса у першому таймі.

Львів, крім голу, мав кількома дальніми ударами. Один з них був перспективним – це Альваро змістився з флангу й закрутив м'яч у правий верхній кут. Вийшло неточно. В цілому, "містяни" виглядали дещо активніше й швидше, однак суттєвої переваги у гостей не було. На перерву команди відправились за нічийного рахунку.

В другому таймі Альянс зосередився на обороні, практично відмовившись від контргри. Лишень одного разу господарі огризнулися дальнім пострілом, який спокійно взяв Ільющенков. Львів же намагався виграти поєдинок в основний час, насідаючи на ворота суперника, постійно оновлюючи атакувальну ланку й створюючи моменти.

Вже на 50-й хвилині "містяни" могли добитись свого завдяки удару Довгого метрів з 24-х у лівий нижній кут, однак Альянс врятував каркас воріт. На 67-й Олексій отримав ще одну нагоду відзначитись, прийнявши м'яч на правому краю штрафного й вистріливши другим дотиком – сфера пролетіла поруч з ближньою штангою! Ременяк на 72-й пробивав з лінії півкола повз ліву стійку, а на 85-й постріл Брікнера з флангу пройшов над дальньою дев'яткою. Аж у компенсований час Сорокіну вдалося влучити у площину, але Важинський спокійно спіймав м'яч.

Зрештою, свисток арбітра відправив команди в овертайми. В першому з них "містяни" мали аж три нагоди вирватись уперед: на 92-й хвилині Якімець після дриблінгу на фланзі пробив над поперечкою, на 95-й Шина з-за меж штрафного закрутив м'яч повз дальню стійку, а на 102-й Семенів потужно зарядив у правий нижній кут – Важинський парирував. Зозуля зіграв на добиванні, але запустив м'яч у небо. Альянс огризнувся спробою перекинути Ільющенкова з дистанції у виконанні Агапова – не вийшло.

В другому екстра-таймі Львів продовжив домінування. Так, на 107-й хвилині з дистанції вистрілив Брікнер (над воротами), а на 114-й Сорокін пробивав з відскоку з лівого краю штрафного – м'яч перелетів через голкіпера й впав на зовнішній бік сітки! Крім того, на 118-й Довгий впав у карному майданчику господарів, відчувши на спині руки Шмигельського, однак Олександр Дердо проігнорував епізод (а VAR на матчі не було). У підсумку, його свисток зафіксував нічию й після 120-ї хвилини зустрічі.

Переможця мала визначити серія пенальті. Шмигельський і Шина пробили точно, а от другі постріли обидві команди "завалили" – Осадчий вистрілив у небо, а кволий удар Політила по центру парирував Важинський. Треті спроби теж виявились провальними – Ільющенков витягнув постріл Герта, а "паненка" Сорокіна пройшла над воротами. Пікуль і Зозуля свої "11-метрові" реалізували впевнено.

На вирішальні удари пішли Агапов і Семенів – Микола пробив зависоко, а Дмитро точним ударом в дев'ятку вивів Львів у чвертьфінал!

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