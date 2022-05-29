Защитник Брюгге Эдуард Собол поделился эмоциями от встречи с партнерами по национальной команде.

"Очень рад, что наконец-то присоединился к сборной. С большой радостью встретился с ребятами – очень соскучился по ним! Просто счастлив снова быть здесь!

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Времени на втягивание в процесс нет, поэтому я готов сразу включиться в тренировку. Ребята все, вижу, в хорошем настроении и хороших кондициях, поэтому желание показать себя зашкаливает", – цитирует Соболя официальный сайт УАФ.

Напомним, Эдуард накануне присоединился к лагерю сборной Украины, став 25-м игроком в когорте Петракова. Последним, кого ожидают в команде, является Андрей Лунин, который вчера с Реалом стал победителем Лиги чемпионов.

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