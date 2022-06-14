После победы над французами представителя Интера заметили в "компании" кубинской сигары и бутылки пива.

Очередное фиаско чемпионов мира в видеообзоре матча Франция – Хорватия – 0:1

Брозович отыграл все 90 минут матча, в котором Хорватия минимально одолела чемпионов мира. Для "клетчатых" это была первая в истории победа над сборной Франции и небольшой реванш за финал Мундиаля. После такого действительно не грех закурить!

Брозович наконец-то может начать полноценный отпуск. В прошлом сезоне хавбек отыграл 47 матчей за Интер, а теперь полностью 4 встречи Лиги наций за сборную Хорватии.

Хорватия впервые победила Францию и оставила "Ле Блё" на дне таблицы, Дания одолела Австрию и возглавила группу групу