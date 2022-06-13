В дивизионе А в рамках 4-го тура Лиги наций сборная Хорватии била французов (1:0), оставив их на последней позиции в таблице, а Дания вырвалась в лидеры благодаря победе над Австрией (2:0). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Лига наций 2022/23, Лига А, группа 1, 4-й тур

Франция – Хорватия – 0:1

Голы: Модрич, 5 (пен)

Дания – Австрия – 2:0

Голы: Винд, 21, Сков Ольсен, 37

Франция после трёх матчей подряд без побед в Лиге наций опустилась на дно таблицы группы 1 дивизиона А, имея в активе всего два очка. В таких условиях существовал риск вылететь из элиты, поэтому в домашке против Хорватии подопечным Дидье Дешама требовалась только победа. Ради этого тренер бросил в бой Бензема, Мбаппе, Нкунку, Кимпембе и Кунде.

Впрочем, уже на 5-й минуте хозяева неожиданно пропустили с пенальти. Его заработал Будимир – форварда при борбе за подачу с углового то ли сбил Конате, то ли Анте сам нарисовал падение. Повтор чёткого понимания не дал, но арбитры решили, что фол был. Модрич реализовал 11-метровый, хотя Меньян угадал направление и даже задел мяч – 0:1!. Это был первый и единственный незаблокированный удар хорватов до перерыва.

Французы быстро перехватили инициативу и полезли вперёд, однако ни один из семи ударов в стартовые 48 минут нельзя было назвать опасным. Вспомнить можно только выстрел Нкунку с линии полукруга мимо левого угла (получилось довольно неточно) и вбегание Диня на левый край штрафной – мяч после удара с рикошетом пошёл под ближнюю штангу, но попал в наружную сторону сетки. Всё.

На второй тайм Дидье Дешам бросил Павара и Чуамени, а позже на поле вышел и Коман. Особой выгоды эти замены не принесли. Франция, конечно, доминировала и создавала какие-то моменты, однако почти все они не были острыми – внимания стоил только лонгшот Мбаппе и его выстрел с правого края штрафной площади. Оба парировал Ливакович. Кроме того, Динь пытался нарисовать не назначенный пенальти. Хорваты держались очень уверенно и даже могли забивать второй гол (Меньян отразил удары Будимира и Влашича метров с 20-ти).

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную, но довольно заслуженную победу "клетчатых" над "Ле Блё" – кстати, первую в истории. Франция с двумя очками осталась на дне таблицы группы 1. Хорваты, набрав 7 зачётных баллов, вышли на второе место.

В параллельном матче Дания принимала Австрию. Встреча обещала быть непростой для подопечных Каспера Юлманда, ведь в Вене победить удалось с большим трудом – да и вообще команда Ральфа Рангника здорово стартовала в турнире. После разгрома Хорватии она дала бой датчанам и уверенно защитила ничью с Францией.

В первые 15 минут австрийцы подтвердили сво' реноме, несколько раз поймав хозяев на контратаках и нанеся три хороших выстрела – дважды Шмейхелю пришлось парировать. Впрочем, Дания не уступала активности, а в последующие полчаса "алая гвардия" захватила инициативу, мало что позволяя сопернику. Было проведено аж 9 ударов, из которых удалось выжать два гола: на 21-й минуте Винд открыл счёт, замкнув прострел от Меле, а на 37-й Винд ещё и ассист отдал – с его передачи отличился Сков Ольсен. 2:0.

В перерыве Ральф Рангник произвёл тройную замену, а Каспер Юлманд – двойную. В течение второго тайма они продолжали вносить кадровые и тактические перестановки, так что игра на этом отрезке оказалась очень равной. К сожалению для болельщиков, таких же крутых моментов, как и в первые 45 минут, команды почти не создали. Тем не менее, Дания даже в таких условиях выглядела активнее, едва не забив в третий раз на 90-й минуте вследствие лонгшота Эриксена. Линднер парировал.

Забить хотя бы ещё один в этом матче так никому и не удалось, так что финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0. Дания набрала 9 очков и возглавила группу 1. Австрийцы, имея 4 зачётных балла, опустились на третью позицию.

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