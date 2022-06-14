Единственный гол был забит уже в дебюте игры. Лука Модрич на 5-й минуте реализовал пенальти, назначенный за фол Конате против Будимира. Меньян задел мяч, но отбить не смог.

Хорватия впервые победила Францию и оставила "Ле Блё" на дне таблицы, Дания одолела Австрию и возглавила группу

Моменты еще были, а голов – нет. Хорватия впервые в своей истории одолела Францию, взяв хотя бы частичный реванш за поражение в финале ЧМ-2018. Команда Далича находится на втором месте группы А1 (7 очков). Лидирует Дания, у которой 9 баллов. Австрия набрала 4 пункта, а Франция близка к провалу – всего 2 очка в 4-х турах.

Чемпионы мира уже потеряли шансы защитить звание триумфаторов Лиги наций, ведь первое место команда Дидье Дешама уж точно не займет – соответственно, в финале четырех Франции не будет. "Ле Блё" нужно думать, как не вылететь из элиты в дивизион B.