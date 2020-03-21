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Звезда Баварии может продолжить карьеру в Серии А

06:00 27 Читати українською
Звезда Баварии может продолжить карьеру в Серии А
Корентен Толиссо / Фото из открытых источников

Чемпион мира Корентен Толиссо может летом сменить команду и чемпионат.

Французский полузащитник мюнхенской Баварии Корентен Толиссо может перейти в миланский Интер в летнее трансферное окно, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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"Черно-синие" готовы выложить за 25-летнего футболиста 35 млн евро, поскольку в трансфере лично заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте. Интересно, что итальянский специалист хотел приобрести игрока, еще когда возглавлял лондонский Челси. К слову, Бавария не прочь расстаться с Толиссо и еще несколькими игроками основы летом, чтобы заработать деньги для покупки новых футболистов и разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, Толиссо защищает цвета Баварии с июля 2017 года. Ранее он в течение четырех лет выступал за Лион, из которого за 41,5 млн евро и перешел в лагерь немецкой команды. В текущем сезоне француз сыграл за мюнхенцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

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