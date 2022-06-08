"Нет эмоций и слов после этого. У нас были моменты. Не знаю, почему так произошло. Это очень тяжело. Каждый понимает, что это была игра жизни. Возможно, многие наши игроки никогда не сыграют на чемпионате мира.

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Петраков попросил забыть этот матч. Впереди Лига наций. Все помнят, как мы вылетели из Лиги А в прошлом розыгрыше. Очень важно начать с победы и с хорошим настроением.

У нас есть задача попасть в Лигу А. Каждый игрок хочет показать, что может играть в составе", – заявил Зубков в программе "Головна команда" .

Напомним, Уэльс победил "сине-желтых" благодаря автоголу Ярмоленко. В Катаре британский коллектив будет играть с США, Ираном и Англией.

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