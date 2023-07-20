Несмотря на четкую позицию Романа Зозули, тульский Арсенал пытался подписать украинца, сообщает журналист Роман Бебех.

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Россияне звонили тогдашнему агенту Зозули, Владимиру Кузьменко, и пытались убедить, что все связанные с политикой нюансы уладят, и "все будет нормально". Конечно, Роман категорически отказал.

Напомним, на Родине Зозуля поиграл за Динамо и Днепр, а затем осел в Испании – Бетис, Альбасете, Фуэнлабрада и Райо Махадаонда, которое, очевидно, стало последней командой форварда. В составе сборной Украины провел 33 матча, забил 4 гола.

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