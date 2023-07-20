Зозуля получал предложение из России – очевидный ответ украинского нападающего
Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля имел предложение от кровавых оккупантов из России.
Несмотря на четкую позицию Романа Зозули, тульский Арсенал пытался подписать украинца, сообщает журналист Роман Бебех.
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Россияне звонили тогдашнему агенту Зозули, Владимиру Кузьменко, и пытались убедить, что все связанные с политикой нюансы уладят, и "все будет нормально". Конечно, Роман категорически отказал.
Напомним, на Родине Зозуля поиграл за Динамо и Днепр, а затем осел в Испании – Бетис, Альбасете, Фуэнлабрада и Райо Махадаонда, которое, очевидно, стало последней командой форварда. В составе сборной Украины провел 33 матча, забил 4 гола.
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