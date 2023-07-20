Попри чітку позицію Романа Зозулі, тульський Арсенал намагався підписати українця, повідомляє журналіст Роман Бебех.

Зозуля завершив кар'єру і готується до нової ролі в Мадриді, – ТаТоТаке

Росіяни дзвонили тодішньому агенту Зозулі, Володимиру Кузьменку, та намагались переконати, що всі пов'язані з політикою нюанси владнають, і "все буде нормально". Звісно, що Роман категорично відмовив.

Нагадаємо, на Батьківщині Зозуля пограв за Динамо та Дніпро, а потім осів у Іспанії – Бетіс, Альбасете, Фуенлабрада і Райо Махадаонда, яке, вочевидь, стало останньою командою форварда. У складі збірної України провів 33 матчі, забив 4 голи.

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