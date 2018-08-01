Зозуля поблагодарил Лаштувку за помощь украинской армии

Нападающий Альбасете Роман Зозуля поблагодарил бывшего одноклубника в Днепре Яна Лаштувку за помощь украинским военным.

"Ян, дай бог тебе здоровья. Побольше бы таких футболистов и людей как ты.

Спасибо за помощь ребятам на передовой, ты очень-очень много помог. Спасибо за помощь детям, спасибо за помощь в больнице.

Люди отдают свою жизнь, а у них нет нормальной обуви, – экс-голкипер Шахтера о войне на Донбассе

Ян, спасибо, ты золотой человек. Спасибо за все", – написал Зозуля на своей странице в Фейсбук.