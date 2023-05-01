Украинские футболисты в Испании не прекращают помогать ВСУ.

Андрей Лунин и Роман Зозуля с автомобилями, приобретенными для ВСУ / Facebook Романа Зозули

"Недавно вместе с Ассоциацией украинцев Алкалы провели аукцион, в котором главным лотом были боксерские перчатки Александра Усика.

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Оказалось, что Андрей Лунин давний фанат Александра, поэтому его ставка стала самой высокой. На изъятые средства нам удалось приобрести 2 машины нашим чемпионам на Бахмутское направление", – написал Роман Зозуля на своей странице в Facebook.

Напомним, что Роман с начала вторжения России в Украину активно помогает ВСУ, организуя различные сборы и сотрудничая с волонтерами.

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