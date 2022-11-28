"Вчера во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка А30В. Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен.

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Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Зазомбированная ФИФА ничего не видит и не слышит

Надеюсь, что УАФ и Министерство молодежи и спорта тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА, а те одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах, попросят прощения и наконец изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", – написал Зозуля в Facebook.