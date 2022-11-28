"Вчора під час матчу Німеччина – Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою нашого героїчного полку А30В. За кілька хвилин з’явились представники ФІФА і вилучили прапор, за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і є нібито забороненим.

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Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові – це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Зазомбована ФІФА нічого не бачить і не чує

Сподіваюсь, що УАФ і Міністерство молоді та спорту теж відреагують на таку ганебну поведінку представників ФІФА, а ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах, попросять вибачення і нарешті вивчать історію питання не за кремлівськими темниками", – написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

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